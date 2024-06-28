Общество 28.06.2024 в 15:53

В Бурятии почтальон обокрала местных пенсионеров

Она присвоила себе все их пенсии
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии почтальон обокрала местных пенсионеров

Начальницу отделения почтовой связи АО «Почта России» в Джидинском районе Бурятии осудили за присвоение себе пенсий и пособий пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе районного суда, являясь начальником, женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации.

- Ей вверялись денежные средства для выплаты пенсий и других соцвыплат гражданам. Используя свое служебное положение, она присвоила себе деньги, предназначенные для выплаты пенсий и пособий пенсионерам, и распорядилась ими по своему усмотрению. Тем самым она причинила материальный ущерб организации на сумму 81648 рублей, - рассказали в суде.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. С учетом данных о личности виновной, суд назначил наказание условно, с испытательным сроком два года.

Фото: Номер один

Теги
почта пенсии пенсионеры кража суд приговор

Все новости

Житель Бурятии получил уголовку за покупки по чужой карте
28.06.2024 в 16:42
Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее
28.06.2024 в 16:30
В Бурятии почтальон обокрала местных пенсионеров
28.06.2024 в 15:53
Глава Бурятии Алексей Цыденов: Мы вместе будем идти вперед!
28.06.2024 в 14:59
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
28.06.2024 в 14:35
Выпавшего из окна 10-месячного улан-удэнца осмотрят иркутские специалисты
28.06.2024 в 14:22
Житель Улан-Удэ потерял полтора миллиона после курса финансовой грамотности
28.06.2024 в 14:14
Бурятия получила новый автомобиль для тушения лесных пожаров
28.06.2024 в 13:56
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
28.06.2024 в 13:42
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Житель Бурятии получил уголовку за покупки по чужой карте
Платежное средство ему дала собутыльница для покупки спиртного
28.06.2024 в 16:42
Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее
Там расширяются работы по ремонту инженерных сетей
28.06.2024 в 16:30
В Улан-Удэ началась мода на вежливость
Жители Бурятии все чаще интересуются курсами по этикету
28.06.2024 в 14:38
В столице Монголии на парламентских выборах голосует более миллиона избирателей
Их призвали активнее участвовать в формировании нового парламента страны
28.06.2024 в 14:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru