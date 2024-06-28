В Бурятии почтальон обокрала местных пенсионеров

Начальницу отделения почтовой связи АО «Почта России» в Джидинском районе Бурятии осудили за присвоение себе пенсий и пособий пенсионеров. Как рассказали в пресс-службе районного суда, являясь начальником, женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации.

- Ей вверялись денежные средства для выплаты пенсий и других соцвыплат гражданам. Используя свое служебное положение, она присвоила себе деньги, предназначенные для выплаты пенсий и пособий пенсионерам, и распорядилась ими по своему усмотрению. Тем самым она причинила материальный ущерб организации на сумму 81648 рублей, - рассказали в суде.

Подсудимая вину в совершенном преступлении признала, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. С учетом данных о личности виновной, суд назначил наказание условно, с испытательным сроком два года.

Фото: Номер один