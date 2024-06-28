Общество 28.06.2024 в 16:30

Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее

Там расширяются работы по ремонту инженерных сетей
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Текст: Андрей Константинов
Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее
С 3 июля на ряде участков в центре Улан-Удэ ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, это связано с масштабным строительством инженерных сетей в рамках реализации мастер-плана города.

В частности, на ул. Смолина, где уже ведутся работы, увеличат участок ремонта. Работы планируются на тротуаре и одной полосе проезжей части вблизи дома №81.


На участке по ул. Смолина - от ул. Сухэ-Батора до ул. Бау-Ямпилова - планируются работы на тротуаре и одной полосе проезжей части в направлении из центра города.


Схемы движения общественного транспорта на этих участках не меняются.

На ул. Свердлова вблизи Центрального рынка по работы пока начнутся только на тротуаре.


«Сейчас износ инженерных сетей в центре Улан-Удэ составляет более 90%, что создает риск аварийных ситуаций, особенно зимой. А это, в свою очередь, может привести к перебоям в подаче воды, электричества или тепла, что негативно скажется на жизни горожан и работе предприятий. Ремонт и строительство новых инженерных сетей в рамках мастер-плана позволит улучшить качество предоставляемых услуг, а новые технологии и материалы повысят эффективность работы всей инфраструктуры», - отметили в мэрии.

Власти призвали горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обновлением инженерных сетей в центре города.

Фото: «Номер один»
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