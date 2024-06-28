Ездить в центре Улан-Удэ станет еще труднее

В частности, на ул. Смолина, где уже ведутся работы, увеличат участок ремонта. Работы планируются на тротуаре и одной полосе проезжей части вблизи дома №81.







На участке по ул. Смолина - от ул. Сухэ-Батора до ул. Бау-Ямпилова - планируются работы на тротуаре и одной полосе проезжей части в направлении из центра города.





На ул. Свердлова вблизи Центрального рынка по работы пока начнутся только на тротуаре.





С 3 июля на ряде участков в центре Улан-Удэ ограничат движение транспорта. Как сообщили в мэрии, это связано с масштабным строительством инженерных сетей в рамках реализации мастер-плана города.Схемы движения общественного транспорта на этих участках не меняются.«Сейчас износ инженерных сетей в центре Улан-Удэ составляет более 90%, что создает риск аварийных ситуаций, особенно зимой. А это, в свою очередь, может привести к перебоям в подаче воды, электричества или тепла, что негативно скажется на жизни горожан и работе предприятий. Ремонт и строительство новых инженерных сетей в рамках мастер-плана позволит улучшить качество предоставляемых услуг, а новые технологии и материалы повысят эффективность работы всей инфраструктуры», - отметили в мэрии.Власти призвали горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обновлением инженерных сетей в центре города.Фото: «Номер один»