Житель Бурятии получил уголовку за покупки по чужой карте

В Иволгинском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в краже у женщины более 26 тысяч рублей. Получив карту собутыльницы для покупки спиртного, мужчина не смог остановиться и совершил еще ряд покупок, рассчитываясь деньгами потерпевшей.

Как рассказали в МВД республики, преступление было совершено еще в сентябре 2023 года.

- Жительница Поселья два дня распивала спиртные напитки у себя дома в компании малознакомых мужчин. Одному из них она доверила свою банковскую карту и пин-код от неё, чтобы тот сходил в магазин за дополнительной порцией спиртное. Однако на следующий день ей на телефон стали приходить смс о покупках и снятии денежных средств, которых гражданка не совершала. Общий ущерб составил свыше 26 тысяч рублей, - прокомментировали в полиции.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 48-летний участник застолья, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site