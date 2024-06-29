В Бурятии уменьшилось число наркоманов

В 2023 году число впервые взятых на наркологический учет граждан уменьшилось на 2,3 процента.

- Так, по итогам прошлого года в республике Бурятия наркоситуация характеризуется как устойчивая или нейтральная. Количество лиц, находящихся на наркологическом диспансерном учете в связи с потреблением наркотиков, в 2023 году составило более 4700. Из них с диагнозом «наркомания» - 743 человека, с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» - 4 054 человек, в том числе 41 несовершеннолетний, - сообщили в МВД Бурятии.

Отметим, что в 2023 году число впервые взятых на наркологический учет граждан уменьшилось на 2,3%.

Также в 2023 году на 3% снизилось общее количество лиц, совершивших наркопреступления на территории Бурятии (в 2023 г. – 815 человек, 2022 г. - 839 человек). Причем 69% злоумышленников составляют граждане без постоянного источника дохода. 3,5% от общего числа совершивших наркопреступления - несовершеннолетние (29 подростков).

Вместе с тем, на обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков в республике продолжает оказывать влияние наличие в республике дикорастущей конопли.

Удельный вес наркотических средств каннабисной группы от общего объема изъятых из незаконного оборота в регионе остается стабильно высоким - более 99%.

Фото: Номер один