Общество 29.06.2024 в 11:51

Жители Улан-Удэ еще могут успеть выбрать себе питомца

В парке Орешкова и возле ТРЦ «МЕД» продолжается акция «Обрети друга»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ еще могут успеть выбрать себе питомца

В Улан-Удэ сегодня идет общегородская акция «Обрети друга» (возрастное ограничение 0+).

С 10:00 до 16:00 на двух площадках перед торговым центром «Мёд» и в парке им. Орешкова все желающие могут найти себе любимца - собаку.

– Здесь же работают ветеринарные посты, на которых можно зарегистрировать своего питомца и вакцинировать его, – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Напомним, акция по раздаче питомцев была организована после того, как их на площадь Советов привезли из приюта.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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