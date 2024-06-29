Общество 29.06.2024 в 11:51
Жители Улан-Удэ еще могут успеть выбрать себе питомца
В парке Орешкова и возле ТРЦ «МЕД» продолжается акция «Обрети друга»
В Улан-Удэ сегодня идет общегородская акция «Обрети друга» (возрастное ограничение 0+).
С 10:00 до 16:00 на двух площадках перед торговым центром «Мёд» и в парке им. Орешкова все желающие могут найти себе любимца - собаку.
– Здесь же работают ветеринарные посты, на которых можно зарегистрировать своего питомца и вакцинировать его, – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Напомним, акция по раздаче питомцев была организована после того, как их на площадь Советов привезли из приюта.
Возрастное ограничение 0+
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ