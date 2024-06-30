Общество 30.06.2024 в 10:31

Чиновники из мэрии Улан-Удэ прокатились на электросамокатах

Они проверили, насколько удобно ездить на средствах индивидуальной мобильности по городским улицам

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Текст: Анастасия Величко
Чиновники из мэрии Улан-Удэ прокатились на электросамокатах

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев и ряд других чиновников проверили на себе, насколько удобно и безопасно передвигаться по улицам на электросамокатах. Выездное мероприятие прошло по ул. Терешковой.

– Для комфорта и безопасности горожан необходимо улучшать пешеходную инфраструктуру. В настоящее время разрабатывается соответствующая муниципальная программа. Специалисты анализируют пешеходные потоки, обследуют переходы, тротуары. Необходимо расширять зауженные места на тротуарах, своевременно перекладывать плитку на неровностях и другое, – сказал Сергей Гашев.

Для безопасности пешеходов оператор электросамокатов – компания «Вуш» в начале сезона ввела максимальные штрафы. За инциденты по вине пользователя электросамоката, повлекшие причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. За езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 100 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена и блокировка аккаунта пользователя. Если водитель не спешивается на пешеходном переходе сумма штрафа составит одну тысячу рублей, при передаче аккаунта детям до 18 лет - 10 тысяч рублей и блокировка аккаунта, при езде вдвоем – 5 тысяч рублей.


Фото: администрация Улан-Удэ

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