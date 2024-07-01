Общество 01.07.2024 в 09:42

В Кяхтинском районе восстановят трассу после дождя

Дорожники заменят грунт на дороге и устроят новое основание
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхтинском районе восстановят трассу после дождя

В Кяхтинском районе с 1 июля дорожники приступят к работам по ликвидации пучинистого участка на 66-67 км автодороги Мурочи-Малая Кудара граничащей с Забайкальским краем, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

В настоящее время проезд на данном участке из-за продолжительных дождей находится в неудовлетворительном состоянии.

Как только дождь закончится, ориентировочно 1 июля, дорожники выполнят работы по замене пучинистого грунта в объеме 1320 м3, устроят новое основание, выполнят планировку. Стоимость работ оценивается в 1,2 млн рублей.

Ситуация находится на контроле Бурятрегионавтодора.

Тел. диспетчерской службы 8(3012)55-20-55

 

Фото: Бурятрегионавтодор

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