В Кяхтинском районе восстановят трассу после дождя

В Кяхтинском районе с 1 июля дорожники приступят к работам по ликвидации пучинистого участка на 66-67 км автодороги Мурочи-Малая Кудара граничащей с Забайкальским краем, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

В настоящее время проезд на данном участке из-за продолжительных дождей находится в неудовлетворительном состоянии.

Как только дождь закончится, ориентировочно 1 июля, дорожники выполнят работы по замене пучинистого грунта в объеме 1320 м3, устроят новое основание, выполнят планировку. Стоимость работ оценивается в 1,2 млн рублей.



Ситуация находится на контроле Бурятрегионавтодора.



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Фото: Бурятрегионавтодор