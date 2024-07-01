Житель Бурятии заработал 10 тысяч на недобросовестном ассенизаторе

В июне этого года в адрес МУП «Водоканал» поступила информация от местного жителя о несанкционированном сливе жидких отходов в колодец предприятия в поселке Сотниково.«Специалисты выехали по сигналу, информация подтвердилась. Факт незаконного слива был задокументирован сотрудниками предприятия. Виновник наказан, а добросовестный гражданин получил вознаграждение в размере 10 тысяч рублей», - рассказали в «Водоканале».На предприятии напомнили, что сейчас в республике продолжается акция по выявлению несанкционированного слива жидких бытовых отходов. За информацию о нарушителях можно получить 10 000 рублей.Фото: «Номер один»