Школьницы из Улан-Удэ победили на Всероссийском марафоне креативных идей

Школьницы из Улан-Удэ стали победительницами первого марафона генерации идей «Креатон ШКИ 2024» (Креатон), который проходил с 26 по 28 июня на площадке Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино в Москве.

Прикладные проекты в сфере креативных индустрий на Креатоне представили 48 детей из 15 регионов России.

- Мария Надмитова и Дарья Иринчеева представили проект Школы креативных индустрий Baikal Art - ролик по теме профориентации. Анимацию создавали сами школьницы. С оригинальной музыкой и звуковыми эффектами им помогли другие ученицы Baikal Art Даша Савельева и Катя Братенькова, - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.

Ролик школьниц направлен на помощь девочкам-подросткам, а именно на решение их проблем взросления, в данном случае профориентации.

- Вообще в профессиональной анимации производство одной минуты занимает одну месяц. А нам удалось сделать за вечер и ночь, - отметили победительницы в своей презентации.



На Креатоне школьники разрабатывали креативные решения по задачам от крупных контент-платформ, обменивались идеями и контактами, посетили офисы ведущих компаний. По итогу обучения жюри определили лучшие практические проекты региональных команд команды.



Для справки:

Креатон ШКИ 2024 - платформа, которая позволяет учащимся школ креативных индустрий попробовать силы за рамками своих студий на условиях реального соревнования. Организован Креатон Минкультуры России совместно с Российским фондом культуры при поддержке Федерации креативных индустрий.

Фото: правительство Бурятии