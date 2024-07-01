Общество 01.07.2024 в 11:20

В Улан-Удэ начали строить фундамент для здания театра «Байкал»

Площадка находится в центре города, возле набережной реки Селенга
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начали строить фундамент для здания театра «Байкал»

В Улан-Удэ строители начали делать фундамент для здания театра «Байкал».

Сейчас на площадке будущего театра ведутся работы по устройству бетонной основы под гидроизоляцию фундаментной плиты. Также строители возводят арматурный каркас для фундамента, который призван повысить прочность несущей конструкции здания.



После этого начнутся работы по возведению монолитного каркаса здания.

Напомним, театр «Байкал» - это один из объектов, которые возводят в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга. Строительство ведет концессионер «Инфратех Концессии».

По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии.

Строительство объекта, стоимость которого составляет порядка 3 млрд рублей, планируют завершить в первом квартале 2026 года.

 

Фото: администрация г. Улан-Удэ

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