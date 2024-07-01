21-летний военный из Бурятии погиб на спецоперации

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в зоне спецоперации военнослужащего 37-й мотострелковой бригады Анатолия Мусина. В начале июня ему исполнился только 21 год.Анатолий Мусин родился 6 июня 2003 года в селе Усть-Кяхта. В 2009 году пошел в 1-й класс Усть-Кяхтинской средней школы. Был добросовестным учеником, хорошим товарищем, занимался спортом.По окончании школы в 2019 году поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий. В 2021 году был призван в армию, служил в Кяхте. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны.В ходе срочной службы Анатолий заключил контракт с 37-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. С первых дней принимал участие в СВО.«Выполняя множество важных и ответственных задач, в сентябре 2023 года получил ранение. За проявленную доблесть и героизм награжден медалью «За отвагу». После восстановления вернулся в зону спецоперации», - рассказали в паблике.Гвардии Ефрейтор Анатолий Мусин погиб 17 июня 2024 года. Дома у него остались мама и сёстры.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»