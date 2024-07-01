Общество 01.07.2024 в 11:42

В Бурятии конопля растет на территории почти полторы тысячи гектаров

В прошлом году было выявлено 437 очагов ее произрастания
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии конопля растет на территории почти полторы тысячи гектаров

В 2023 году в рамках оперативно-профилактической операции «Мак» полицейскими Бурятии обследовано более 1 миллиона 329 гектаров земель. Полицейские нашли 437 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 1399 га.

В МВД по Бурятии напомнили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации физические или юридические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущей растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (после получения официального предписания) в соответствии со статьей 10.5  КРФобАП влечет наложение штрафа для физических лиц – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – до 10 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сообщить информацию о лицах потребляющих наркотики, занимающихся их изготовлением и сбытом, о наркопритонах, а также о фактах культивирования наркосодержащих растений можно на «телефон доверия» министерства 8(3012) 292-292.

 

Фото: Номер один

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