Парки Улан-Удэ опять обрабатывают от клещей

В парках Улан-Удэ проводится второй этап противоклещевой и акарицидной обработки.

1 и 2 июля парки будут закрыты на ежегодную плановую обработку. В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий.

1 июля обработка пройдет в парках им. С.Н. Орешкова и «Кристальный».

2 июля – в парках им. Д. Ж. Жанаева и «Молодежный».

Парки можно будет посетить только после 16.00.

Фото: Номер один