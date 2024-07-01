Общество 01.07.2024 в 11:50

Парки Улан-Удэ опять обрабатывают от клещей

1 и 2 июля они будут закрыты для горожан
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Текст: Служба информации "Номер один"
Парки Улан-Удэ опять обрабатывают от клещей

В парках Улан-Удэ проводится второй этап противоклещевой и акарицидной обработки.

1 и 2 июля парки будут закрыты на ежегодную плановую обработку. В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий.

1 июля обработка пройдет в парках им. С.Н. Орешкова и «Кристальный».

2 июля – в парках им. Д. Ж. Жанаева и «Молодежный».

Парки можно будет посетить только после 16.00.

 

Фото: Номер один

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с 26 июня по 2 июля

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