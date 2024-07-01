Общество 01.07.2024 в 11:50
Парки Улан-Удэ опять обрабатывают от клещей
1 и 2 июля они будут закрыты для горожан
В парках Улан-Удэ проводится второй этап противоклещевой и акарицидной обработки.
1 и 2 июля парки будут закрыты на ежегодную плановую обработку. В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий.
1 июля обработка пройдет в парках им. С.Н. Орешкова и «Кристальный».
2 июля – в парках им. Д. Ж. Жанаева и «Молодежный».
Парки можно будет посетить только после 16.00.
Фото: Номер один