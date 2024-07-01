Общество 01.07.2024 в 13:14

В Бурятии участились случаи гибели детей

С начала года в республике погиб уже 31 ребенок
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии участились случаи гибели детей
За последнее время в Бурятии в четыре раза выросло число детей, которые попали в аварию. Они садятся на мотоциклы или берут машины у родителей и попадают в ДТП, нередко со смертельным исходом.

«Это вина родителей. Они оставляют ключи в доступных для несовершеннолетних местах. И не следят, где находятся их дети в вечернее и ночное время. В этом отношении лето является наиболее опасным периодом», - говорят в Минобразования Бурятии.

Так, например, в Баргузинском районе два подростка, закончившие шестой класс, насмерть разбились на мотоцикле.

«Потому что родители одного из ребят посчитали, что можно несовершеннолетнему купить мотоцикл. На нем они и разбились», - рассказывают в министерстве, подчеркивая, что несовершеннолетним приобретают и автомобили.

По словам медиков, за первое полугодие в Бурятии 31 ребенок погиб от внешних причин. В основном, это ДТП и утопления. Родителей призывают к тому, что если уж купили ребенку мотоцикл, то вместе с ним надо купить также шлем и другие элементы защиты.

Фото: «Номер один»

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