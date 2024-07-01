В Бурятии всю неделю будет жара

По данным Бурятского гидрометцентра, в республике на предстоящей неделе ожидается жаркая погода. В некоторые дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами.Преобладающая температура ночью составит +15, +20, местами по юго-западу и по побережью Байкала +10, +15 градусов.Днем будет +27, +32, по побережью Байкала +21, +26 градусов. Днем 1-4 июля воздух местами прогреется до +35, +40 градусов.В Улан-Удэ завтра днем прогнозируют до +35, +37 градусов.Фото: «Номер один»