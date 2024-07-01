Общество 01.07.2024 в 13:39
В Улан-Удэ более тысячи собак ждут своей участи
В ходе акции «Обрести друга» удалось раздать лишь чуть более десятка животных
Текст: Петр Санжиев
1341 отловленная в столице Бурятии собака содержится в специализированном пункте временного содержания. Если Конституционный суд оставит в силе закон республики, позволяющий их усыпление, то их подвергнут эвтаназии. По крайней мере, тех, кого к тому времени не заберут себе сердобольные граждане.
Сейчас собак постоянно пытаются пристроить в добрые руки. В мэрии Улан-Удэ озвучили результаты недавней акции по раздаче собак «Обрести друга». Она проходила на площадках у ТЦ «Мед» и в парке имени Орешкова. Из 39 привезенных собак удалось пристроить 12. На мониторе также показывали фото отловленных собак, и двух на следующий день тоже забрали.
Количество пристроенных животных, конечно, оказалось невелико на фоне их общего числа. Но, как заверили в мэрии, проведение данных акций продолжится.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сейчас собак постоянно пытаются пристроить в добрые руки. В мэрии Улан-Удэ озвучили результаты недавней акции по раздаче собак «Обрести друга». Она проходила на площадках у ТЦ «Мед» и в парке имени Орешкова. Из 39 привезенных собак удалось пристроить 12. На мониторе также показывали фото отловленных собак, и двух на следующий день тоже забрали.
Количество пристроенных животных, конечно, оказалось невелико на фоне их общего числа. Но, как заверили в мэрии, проведение данных акций продолжится.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегисобака