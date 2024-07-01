В Улан-Удэ 20 бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов

Теперь бойцы и члены их семей смогут воспользоваться предусмотренными льготами и выплатами.





«Для нас сегодня большое событие - вручение удостоверений бойцам ЧВК «Вагнер». Это результат большой проделанной работы. Но еще много тех, кто ожидает получения удостоверения. Работа ведется, и по мере поступления документов из Министерства обороны в наш филиал мы сразу сообщаем об этом. От лица фонда поздравляю с Днем ветеранов боевых действий!» - заявил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев.





Сегодня в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии бойцам ЧВК «Вагнер» вручили 20 удостоверений ветерана боевых действий. На мероприятие они пришли вместе со своими близкими – женами, матерями и детьми.После церемонии вручения социальные координаторы сразу на месте рассказали о мерах социальной поддержки, переобучения и трудоустройства ветеранам боевых действий. Также они оказали содействие в назначении ежемесячной денежной выплаты.Фото: предоставлено фондом «Защитники Отечества»