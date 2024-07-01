В Улан-Удэ прибыла делегация из города Хайлар

Сегодня, 1 июля, первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев провел рабочую встречу с заместителем мэра Народного Правительства района Хайлар Юй Ань, для которого это первый визит в Улан-Удэ.





– Сотрудничество и дружественные отношения между нашими городами были установлены в 2011 году. С тех пор прошло немало мероприятий по развитию и укреплению двустороннего сотрудничества, обмена опытом в сфере экономики, культуры, спорта и туризма. Благодарю вас за оказание помощи средствами индивидуальной защиты в 2020 году в самый разгар пандемии. Жители нашего города высоко оценили побратимскую помощь. Мы открыты для сотрудничества и намерены прилагать все усилия для успешного развития и укрепления международных и межмуниципальных связей Улан-Удэ, – рассказал Сергей Гашев.

Делегация из Китая встретилась также с улан-удэнскими предпринимателями.

Знакомство началось с посещения строительной компании «Тян Чен», АО ТД «Молоко Бурятии», промышленного парка. Также состоялся круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса города Улан-Удэ. Стороны обсудили сотрудничество в сфере инвестиций, строительства, туризма.





Фото: администрация г. Улан-Удэ



