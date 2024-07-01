В Бурятии отпразднуют День семьи, любви и верности

В Бурятии в Год семьи празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности состоится 5 июля (возрастное ограничение 0+).

Три пары молодоженов получат частицу огня семейного очага как символа чистоты, верности и многодетности на сцене Бурятского театра оперы и балета.

- В этот день состоится чествование 5 семей - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

За развитие семьи как основы общества, воспитание у детей любви к родному краю и Родине семь достойных семей республики будут награждены Почетной грамотой Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Общественную награду – медаль «За любовь и верность» - вручат 68 супружеским парам, прожившим в браке не менее 25-ти лет, воспитавшим детей достойными членами общества и получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев.

Фото: loon.site