В Баргузине убрали очередную мусорную свалку

Лесники ликвидировали очередную свалку возле села Баргузин.

Коллектив Баргузинского лесничества в полном составе вышел на уборку мусора в окрестностях села Баргузин. Акцию инициировали сами сотрудники в рамках национального проекта «Экология».









- На прилегающей к лесной дороге территории, протяжённостью около 500 метров было собрано более 10 кубометров твёрдых бытовых отходов. В мероприятии, помимо наших работников, приняли участие индивидуальные предприниматели и неравнодушные граждане. Мы благодарим всех, кто вышел с нами на уборку, и призываем жителей и гостей Баргузинского района соблюдать правила санитарной и пожарной безопасности в лесах. Напоминаем, что в случае нарушений предусмотрена административная ответственность, - отметил Сергей Максимов, участковый лесничий.

В 2024 году сотрудниками Баргузинского лесничества составлено 4 протокола по ст. 8.31 КоАП РФ, все административные дела рассмотрены, нарушители привлечены к ответственности.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Не оставляйте после себя свалку, о любых нарушениях можно сообщить по номеру 20-44-44.

Фото: РАЛХ