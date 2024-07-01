Общество 01.07.2024 в 14:54

Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару

Только с 1 июня в республике утонуло 11 человек взрослых и детей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару

Жителям Бурятии крайне не рекомендуется купание в реках в сильную жару

Сильная жара, 35-40°С градусов установилась в Бурятии на период с 1 по 4 июля. Главное управление МЧС России по республике напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности и крайне не рекомендует купаться в реках.

Как сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Бурятия Николай Зайцев, на сегодняшний день сначала купального сезона, с 1 июня, на водоемах республики погибло 11 погибло 11 человек, шесть из них – дети.  В основном люди гибнут на реках Баргузин, Селенга, Джида.

Во время отдыха у водоемов взрослым рекомендуется:

- не заходить в воду во время экстремальной жары, особенно после долгого нахождения на солнце; резкая смена температуры может вызвать ухудшение самочувствия вплоть до летального исхода,

- не упускать из виду детей;

- ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде;

- не кататься на водном транспорте рядом с местами отдыха людей, вы можете навредить не только себе, но и им;

- не купаться в запрещенных местах, безопасное купание разрешено только на официальных пляжах;

- не устраивать игры в воде, не переплывать водоемы и не нырять в незнакомых местах;

- Не заходите в холодную воду после долгого нахождения на солнце. Резкий перепад температур может привести к стремительному приступу.

Помните, что ваша безопасность – это ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб: «112».

 

Фото: loon.site

 

Все новости

Застреленный в Бурятии мужчина был многодетным отцом
01.07.2024 в 14:57
Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару
01.07.2024 в 14:54
Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМа
01.07.2024 в 14:44
В Баргузине убрали очередную мусорную свалку
01.07.2024 в 14:37
В Бурятии бесследно исчез пожилой житель Хоринска
01.07.2024 в 14:36
В Бурятии отпразднуют День семьи, любви и верности
01.07.2024 в 14:17
Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды
01.07.2024 в 14:12
В Улан-Удэ прибыла делегация из города Хайлар
01.07.2024 в 14:01
В Улан-Удэ 20 бойцов ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов
01.07.2024 в 13:58
В Улан-Удэ более тысячи собак ждут своей участи
01.07.2024 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 26 июня по 2 июля

Читайте также
Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМа
Акция увековечила память участников величайшей стройки
01.07.2024 в 14:44
В Баргузине убрали очередную мусорную свалку
Было собрано более 10 кубометров твёрдых бытовых отходов
01.07.2024 в 14:37
В Бурятии отпразднуют День семьи, любви и верности
Торжественное мероприятие пройдет в театре оперы и балета 5 июля
01.07.2024 в 14:17
Лучшим штурмовикам из Бурятии вручили награды
Бойцы 37-й мотострелковой бригады отмечены орденами и медалями
01.07.2024 в 14:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru