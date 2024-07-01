Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару
Жителям Бурятии крайне не рекомендуется купание в реках в сильную жару
Сильная жара, 35-40°С градусов установилась в Бурятии на период с 1 по 4 июля. Главное управление МЧС России по республике напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности и крайне не рекомендует купаться в реках.
Как сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Бурятия Николай Зайцев, на сегодняшний день сначала купального сезона, с 1 июня, на водоемах республики погибло 11 погибло 11 человек, шесть из них – дети. В основном люди гибнут на реках Баргузин, Селенга, Джида.
Во время отдыха у водоемов взрослым рекомендуется:
- не заходить в воду во время экстремальной жары, особенно после долгого нахождения на солнце; резкая смена температуры может вызвать ухудшение самочувствия вплоть до летального исхода,
- не упускать из виду детей;
- ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде;
- не кататься на водном транспорте рядом с местами отдыха людей, вы можете навредить не только себе, но и им;
- не купаться в запрещенных местах, безопасное купание разрешено только на официальных пляжах;
- не устраивать игры в воде, не переплывать водоемы и не нырять в незнакомых местах;
- Не заходите в холодную воду после долгого нахождения на солнце. Резкий перепад температур может привести к стремительному приступу.
Помните, что ваша безопасность – это ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб: «112».
Фото: loon.site