Жителям Бурятии не рекомендуют купаться в реках в сильную жару

Жителям Бурятии крайне не рекомендуется купание в реках в сильную жару

Сильная жара, 35-40°С градусов установилась в Бурятии на период с 1 по 4 июля. Главное управление МЧС России по республике напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности и крайне не рекомендует купаться в реках.

Как сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Бурятия Николай Зайцев, на сегодняшний день сначала купального сезона, с 1 июня, на водоемах республики погибло 11 погибло 11 человек, шесть из них – дети. В основном люди гибнут на реках Баргузин, Селенга, Джида.

Во время отдыха у водоемов взрослым рекомендуется:

- не заходить в воду во время экстремальной жары, особенно после долгого нахождения на солнце; резкая смена температуры может вызвать ухудшение самочувствия вплоть до летального исхода,

- не упускать из виду детей;

- ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом виде;

- не кататься на водном транспорте рядом с местами отдыха людей, вы можете навредить не только себе, но и им;

- не купаться в запрещенных местах, безопасное купание разрешено только на официальных пляжах;

- не устраивать игры в воде, не переплывать водоемы и не нырять в незнакомых местах;

- Не заходите в холодную воду после долгого нахождения на солнце. Резкий перепад температур может привести к стремительному приступу.



Помните, что ваша безопасность – это ваша ответственность. Единый телефон вызова экстренных служб: «112».

Фото: loon.site