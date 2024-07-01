Общество 01.07.2024 в 16:13

Дороги в Улан-Удэ в жару поливают каждый день

Поливомоечные машины убирают пыль на дорогах и охлаждают дорожное покрытие
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дороги в Улан-Удэ в жару поливают каждый день

Дороги в Улан-Удэ поливают несколько раз в неделю, в жаркие дни – ежедневно, сообщили в комбинате по благоустройству. Поливомоечное оборудование устраняет пыль на дорогах, убирает тополиный пух, а также охлаждает дорожное покрытие. 


Также полив снижает воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.

Работы проводятся, в первую очередь, на дорогах с большим трафиком движения.



Фото: скриншот администрации г. Улан-Удэ

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дороги Улан-Удэ жара

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