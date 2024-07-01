Дороги в Улан-Удэ в жару поливают каждый день

Дороги в Улан-Удэ поливают несколько раз в неделю, в жаркие дни – ежедневно, сообщили в комбинате по благоустройству. Поливомоечное оборудование устраняет пыль на дорогах, убирает тополиный пух, а также охлаждает дорожное покрытие.





Также полив снижает воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.



Работы проводятся, в первую очередь, на дорогах с большим трафиком движения.





Фото: скриншот администрации г. Улан-Удэ