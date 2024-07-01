На Байкале в селе Турка торжественно открыли навигационный сезон

В эту субботу, 29 июня в селе Турка на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» состоялось торжественное открытие сезона навигации на Байкале.

Гостей праздника встретили праздничным концертом, парадом кораблей и музыкой. Вечером для участников праздника была организована дискотека.





- Кроме того, состоялся прекрасный сплав. Байдарки были приобретены благодаря субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вместе с коллегами прошли по живописному маршруту по реке Турка, отдыхая от городской суеты. Все маршруты безопасны, и время пролетает незаметно, - поделились впечатлениями в министерстве туризма.





Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев лично протестировал новые байдарки на реке Турка.

- Протестировали сегодня водный маршрут на байдарках по реке Турка. В Бурятии расширяется предложение для любителей активного туризма. Водные прогулки никого не оставят равнодушными, - сказал Алдар Доржиев.

Фото: скриншот видео и фото министерство туризма РБ