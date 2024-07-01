Дацан «Ринпоче Багша» отпразднует День рождения Его Святейшества Далай-ламы

Дацан «Ринпоче Багша» с радостью приглашает жителей Бурятии на праздничный вечер в честь восемьдесят девятого дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV (возрастное ограничение 0+).

Досточтимый Еше Лодой Ринпоче совместно с монахами дацана «Ринпоче Багша» проведет молебен о долгой жизни Его Святейшества и хурал «Намдак сан», в завершение торжества всех собравшихся ожидают праздничный торт и концерт.

После концерта состоится благословение желающих одеяниями Его Святейшества Далай-ламы XIV.

Вечер состоится в субботу 6 июля.

В 16:30 - сбор гостей. Начало программы в 17:00.

Место проведения: дацан «Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ, ул. Стрелецкая, д.1.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один