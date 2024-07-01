Общество 01.07.2024 в 17:22
Дацан «Ринпоче Багша» отпразднует День рождения Его Святейшества Далай-ламы
Праздничный вечер состоится в субботу 6 июля
Дацан «Ринпоче Багша» с радостью приглашает жителей Бурятии на праздничный вечер в честь восемьдесят девятого дня рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV (возрастное ограничение 0+).
Досточтимый Еше Лодой Ринпоче совместно с монахами дацана «Ринпоче Багша» проведет молебен о долгой жизни Его Святейшества и хурал «Намдак сан», в завершение торжества всех собравшихся ожидают праздничный торт и концерт.
После концерта состоится благословение желающих одеяниями Его Святейшества Далай-ламы XIV.
Вечер состоится в субботу 6 июля.
В 16:30 - сбор гостей. Начало программы в 17:00.
Место проведения: дацан «Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ, ул. Стрелецкая, д.1.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один