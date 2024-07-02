Общество 02.07.2024 в 10:06
Будка от депутата Марковца-2
К конфликту с соседями депутат привлек «общественность»
Текст: Иван Иванов
«Номер один» продолжает следить за анекдотичной ситуацией, в которую оказался вовлеченным депутат Народного Хурала Игорь Марковец, который может войти в историю, как любитель будок и ограждений чужих территорий. Напомним, что в статье «Будка от депутата Марковца», вышедшая в начале июня, мы поведали о полной страстей нешуточной борьбе депутата Марковца и директора школы ушу «Золотой Дракон» Светланы Фомицкой с предпринимательницей Людмилой Поломошновой. Чье помещение расположено рядом с владениями «Золотого дракона» и которую спортивные деятели, не особо скрывая, огородили, создавая невыносимые условия и препятствуя нормальной работе. Так на днях в «Новой Бурятии» Фомицкая при поддержке Марковца опубликовала гневное письмо «общественности» в котором попыталась представить «Золотой Дракон» якобы пострадавшей стороной. Мы решили еще раз разобраться в ситуации.
Напомним, что десять лет назад предприниматель Людмила Поломошнова приобрела на конкурсе у комитета по имуществу г. Улан-Удэ пустующее помещение на Чкалова, 20. Вложила свои средства в убитое помещение площадью более 1000 квадратов и намеревалась использовать под сдачу в аренду.
Первая идея была открыть мебельный магазин.
Однако эта идея явно не понравилась местному депутату Игорю Марковцу (экс-директору школы «Золотой Дракон», чье помещение находилось в соседнем блоке. Он сообщил Людмиле Поломошновой, что возле своей спортшколы ему никакого бизнеса не нужно и он этого не допустит. И намекнул, что ей будет проще продать…
- Для того, чтобы успокоить Марковца, мы пойдя на компромисс, решили открыть нечто социальное. И получили предложение от Улан-Удэнского авиационного завода открыть у нас детский интерактивный образовательный центр «Авиаленд». В котором дети будут знакомится с будущей процессией авиастроителей. И где школьники могли бы получить конкретные знания и будущую профориентацию, - рассказывает Поломошнова.
Но «Золотому дракону» это тоже не понравилось.
- И тут мы получили предложение разместить там частную медицинскую клинику.
Но как только начали согласовывать это со спортшколой и обозначили место установки пандуса для маломобильных групп (необходимого для лицензирования и жизнедеятельности медицинской организации), как они тут же перенесли будку охраны к месту строительства пандуса, чтобы контролировать и не допускать ее стройку, - жалуется Людмила Поломошнова.
Но несмотря на явную проигрышность своей позиции в глазах и власти, и общества, спортивные деятели решили развернуть ситуацию, напирая на «интересы родительской общественности».
Свое письмо авторы начали с того, что «свою активность против спортшколы госпожа Поломошнова начала еще перед выборами президента страны. Возможно, этим пытаясь как-то спровоцировать ситуацию….», хотя этот конфликт длится вот уже десять лет! Вообще, приплетать геополитику в спор двух хозяйствующих субъектов сегодня является дурными тоном, попыткой «натянуть сову на глобус». Так топорно писали в эпоху «черных выборных технологий» в 90-е годы. Далее бросается в глаза явный намек на каких-то «меценатов», а также то, что «с родителями ребятишек мы вкладывали средства и силы в строительство спортшколы». Но позвольте, ведь летом 2019 года муниципалитет выделил транш в 52,4 млн. рублей на «реконструкцию» спортивной «Золотого Дракона». Деньги освоены. Ранее в 2015 году 1,3 млн рублей на капремонт площадки для физкультуры. Деньги освоены. Всего было проведено четыре тендера общей стоимостью более 54 млн рублей. И если все благоустройство делали родители, то где бюджетные деньги? Куда они пошли, интересно бы узнать?
В статье депутат Марковец жалуется и задает вопрос – почему соседнее помещение было продано? И делает неуклюжую попытку вернуть все обратно. «…Имущество должны будут вернуть в муниципальную собственность», - без обиняков заявляет депутат с будкой.
Фактически г-н Марковец хочет выступить в роли некого большого начальника, повелевающего имуществом, землями, указывающий что кому делать. Так вот, информация для г-на Марковца.
Мэрия города дважды указывала, что это помещение, выкупленное Поломошновой, ей не нужно!
Первый раз в 2013 году, когда включил помещение в план приватизации и выставив на торги. Второй раз 30.10.2020 года, когда Поломошнова предлагала выкупить помещение, была создана комиссия во-главе с 1-м заместителем мэра Улан-Удэ, представителями спорткомитета и комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ. После Поломошнова получила письмо, в котором было сообщено, что приобрести это помещение после ремонта мэрией города не представляется возможным. Поскольку «функциональные характеристики нежилого помещения на ул. Чкалова. 20 не соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам образовательного и спортивного назначения». Если проще: это помещение городу не требуется. Причем это было подтверждено дважды. Но если мэрии помещение не нужно, может оно нужно г-ну Марковцу? Но депутат и город это две большие разницы и тут вспоминается призыв товарища Мкртчана - героя фильма «Кавказская пленница» «не путать свою личную шерсть с государственной». Вообще в этой истории борьбы депутата Марковца с Поломошновой как-то очень много личного. Видимо, поэтому депутат так старается привлечь к процессу «общественность», апеллируя такими терминами, как «морально-нравственные принципы», долг, спорт, дети…
И чем больше Марковец рассказывает об этом, тем меньше веры в его высокопарные речи, которые, словно дымовая завеса, отвлекают от главного – от борьбы за нежилое помещение по Чкалова, 20. И в этой борьбе депутат Марковец, похоже, вообще выступает против частных инвестиций! Узнав, например, что Поломошнова намеревается передать помещение под медицинскую клинику.
«И вообще, я не понимаю, зачем нужна платная клиника, когда в 150 метрах отсюда находится самая большая в городе семиэтажная, оснащенная государственная поликлиника? В чем смысл?», - рассуждает депутат.
Похоже, что в голове у депутата из 90-х, когда в Улан-Удэ еще не было частных поликлиник и клиник, действительно подобная мысль о важности коммерческой медицины, трудно умещается. Но сегодня платные услуги, особенно медицинские, это обычное дело жителя города. И это не дело депутата, указывать предпочитаемую форму собственности. Кому нужна платная медицина – тому нужна. Есть спрос – будет и предложение.
К тому же, если депутату Марковцу и хватает государственной медпомощи, то обычным жителям города порой коммерческая медицина оказывается более доступной.
Кстати насчет предложения.
- Если г-н Марковец хочет выкупить помещение, то у него есть такая возможность и мы делаем ему официальное предложение, условия которых он может посмотреть на «Авито», - говорит Людмила Поломошнова.
Она отмечает, что права собственности необходимо уважать и соблюдать правила гармоничного сосуществования двух субъектов по соседству. И медицинская клиника и спортшкола вполне могут сосущестовать рядом и у них не может быть каких-либо противоречий. Кроме сугубо личных.
Фото: «Номер один»
Напомним, что десять лет назад предприниматель Людмила Поломошнова приобрела на конкурсе у комитета по имуществу г. Улан-Удэ пустующее помещение на Чкалова, 20. Вложила свои средства в убитое помещение площадью более 1000 квадратов и намеревалась использовать под сдачу в аренду.
Первая идея была открыть мебельный магазин.
Однако эта идея явно не понравилась местному депутату Игорю Марковцу (экс-директору школы «Золотой Дракон», чье помещение находилось в соседнем блоке. Он сообщил Людмиле Поломошновой, что возле своей спортшколы ему никакого бизнеса не нужно и он этого не допустит. И намекнул, что ей будет проще продать…
- Для того, чтобы успокоить Марковца, мы пойдя на компромисс, решили открыть нечто социальное. И получили предложение от Улан-Удэнского авиационного завода открыть у нас детский интерактивный образовательный центр «Авиаленд». В котором дети будут знакомится с будущей процессией авиастроителей. И где школьники могли бы получить конкретные знания и будущую профориентацию, - рассказывает Поломошнова.
Но «Золотому дракону» это тоже не понравилось.
- И тут мы получили предложение разместить там частную медицинскую клинику.
Но как только начали согласовывать это со спортшколой и обозначили место установки пандуса для маломобильных групп (необходимого для лицензирования и жизнедеятельности медицинской организации), как они тут же перенесли будку охраны к месту строительства пандуса, чтобы контролировать и не допускать ее стройку, - жалуется Людмила Поломошнова.
Но несмотря на явную проигрышность своей позиции в глазах и власти, и общества, спортивные деятели решили развернуть ситуацию, напирая на «интересы родительской общественности».
Свое письмо авторы начали с того, что «свою активность против спортшколы госпожа Поломошнова начала еще перед выборами президента страны. Возможно, этим пытаясь как-то спровоцировать ситуацию….», хотя этот конфликт длится вот уже десять лет! Вообще, приплетать геополитику в спор двух хозяйствующих субъектов сегодня является дурными тоном, попыткой «натянуть сову на глобус». Так топорно писали в эпоху «черных выборных технологий» в 90-е годы. Далее бросается в глаза явный намек на каких-то «меценатов», а также то, что «с родителями ребятишек мы вкладывали средства и силы в строительство спортшколы». Но позвольте, ведь летом 2019 года муниципалитет выделил транш в 52,4 млн. рублей на «реконструкцию» спортивной «Золотого Дракона». Деньги освоены. Ранее в 2015 году 1,3 млн рублей на капремонт площадки для физкультуры. Деньги освоены. Всего было проведено четыре тендера общей стоимостью более 54 млн рублей. И если все благоустройство делали родители, то где бюджетные деньги? Куда они пошли, интересно бы узнать?
В статье депутат Марковец жалуется и задает вопрос – почему соседнее помещение было продано? И делает неуклюжую попытку вернуть все обратно. «…Имущество должны будут вернуть в муниципальную собственность», - без обиняков заявляет депутат с будкой.
Фактически г-н Марковец хочет выступить в роли некого большого начальника, повелевающего имуществом, землями, указывающий что кому делать. Так вот, информация для г-на Марковца.
Мэрия города дважды указывала, что это помещение, выкупленное Поломошновой, ей не нужно!
Первый раз в 2013 году, когда включил помещение в план приватизации и выставив на торги. Второй раз 30.10.2020 года, когда Поломошнова предлагала выкупить помещение, была создана комиссия во-главе с 1-м заместителем мэра Улан-Удэ, представителями спорткомитета и комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ. После Поломошнова получила письмо, в котором было сообщено, что приобрести это помещение после ремонта мэрией города не представляется возможным. Поскольку «функциональные характеристики нежилого помещения на ул. Чкалова. 20 не соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам образовательного и спортивного назначения». Если проще: это помещение городу не требуется. Причем это было подтверждено дважды. Но если мэрии помещение не нужно, может оно нужно г-ну Марковцу? Но депутат и город это две большие разницы и тут вспоминается призыв товарища Мкртчана - героя фильма «Кавказская пленница» «не путать свою личную шерсть с государственной». Вообще в этой истории борьбы депутата Марковца с Поломошновой как-то очень много личного. Видимо, поэтому депутат так старается привлечь к процессу «общественность», апеллируя такими терминами, как «морально-нравственные принципы», долг, спорт, дети…
И чем больше Марковец рассказывает об этом, тем меньше веры в его высокопарные речи, которые, словно дымовая завеса, отвлекают от главного – от борьбы за нежилое помещение по Чкалова, 20. И в этой борьбе депутат Марковец, похоже, вообще выступает против частных инвестиций! Узнав, например, что Поломошнова намеревается передать помещение под медицинскую клинику.
«И вообще, я не понимаю, зачем нужна платная клиника, когда в 150 метрах отсюда находится самая большая в городе семиэтажная, оснащенная государственная поликлиника? В чем смысл?», - рассуждает депутат.
Похоже, что в голове у депутата из 90-х, когда в Улан-Удэ еще не было частных поликлиник и клиник, действительно подобная мысль о важности коммерческой медицины, трудно умещается. Но сегодня платные услуги, особенно медицинские, это обычное дело жителя города. И это не дело депутата, указывать предпочитаемую форму собственности. Кому нужна платная медицина – тому нужна. Есть спрос – будет и предложение.
К тому же, если депутату Марковцу и хватает государственной медпомощи, то обычным жителям города порой коммерческая медицина оказывается более доступной.
Кстати насчет предложения.
- Если г-н Марковец хочет выкупить помещение, то у него есть такая возможность и мы делаем ему официальное предложение, условия которых он может посмотреть на «Авито», - говорит Людмила Поломошнова.
Она отмечает, что права собственности необходимо уважать и соблюдать правила гармоничного сосуществования двух субъектов по соседству. И медицинская клиника и спортшкола вполне могут сосущестовать рядом и у них не может быть каких-либо противоречий. Кроме сугубо личных.
Фото: «Номер один»
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