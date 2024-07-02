Маршрутчикам в Улан-Удэ будут доплачивать по 1000 рублей в день

Улан-удэнским перевозчикам будут доплачивать за каждый отработанный день из республиканского бюджета по 1000 рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.

Минтранс Бурятии уже подготовил соответствующий проект постановления. Перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на территории города Улан-Удэ, смогут получить по 1000 рублей на одну машину за каждый ее отработанный день.

Субсидия на возмещение части недополученных доходов предусмотрена в период с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2025 года.



- Такая поддержка позволит усилить транспортную доступность в городе Улан-Удэ, укрепит существующую маршрутную сеть. Решение о поддержке муниципальных маршрутов столицы Бурятии принято главой республики Алексеем Цыденовым, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Для выдачи субсидии перевозчикам необходимо будет обратиться в администрацию города.

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