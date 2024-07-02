Улететь из Улан-Удэ в Казань можно будет и зимой

Авиакомпания NordWind открыла продажу билетов по маршруту Улан-Удэ - Казань на осень - зиму 2024/2025 года. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Рейс востребован, и уже сейчас вы можете купить билеты», - отметил он.Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Для перелетов используется Boeing 737-800.Фото: пресс-служба правительства Бурятии