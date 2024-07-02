Общество 02.07.2024 в 12:09

Улететь из Улан-Удэ в Казань можно будет и зимой

Этот авиамаршрут оказался очень востребованным
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Текст: Андрей Константинов
Улететь из Улан-Удэ в Казань можно будет и зимой
Авиакомпания NordWind открыла продажу билетов по маршруту Улан-Удэ - Казань на осень - зиму 2024/2025 года. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«Рейс востребован, и уже сейчас вы можете купить билеты», - отметил он.

Напомним, рейс Улан-Удэ – Казань открылся с 3 мая. Он выполняется два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Для перелетов используется Boeing 737-800.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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