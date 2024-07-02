Молодые росгвардейцы Бурятии приняли присягу

В территориальном Управлении Росгвардии состоялась торжественная церемония принятия присяги. Более 20 молодых сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии дали клятву на верность Родине, закону и народу.

К новоиспеченным росгвардейцам обратился временно исполняющий обязанности командира батальона отдела вневедомственной охраны по г. Улан-Удэ майор полиции Мэргэн Сандакжапов.









- На вас возлагается большая ответственность по обеспечению общественного порядка. С честью и достоинством служите Отечеству, обеспечивая защиту жителей и гостей столицы Бурятии, - отметил Мэргэн Сандакжапов.

От лица совета ветеранов передал напутственные слова подполковник полиции в отставке Юрий Цыбденов.

Чтобы достойно исполнять свой служебный долг и обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, будущие росгвардейцы в течение нескольких месяцев проходили первоначальное профессиональное обучение. Программа курса включает в себя правовую, физическую, огневую и специальную подготовку.

После принятия присяги новобранцы приступят к несению службы на улицах Улан-Удэ.

Комплектование подразделений вневедомственной охраны Росгвардии продолжается в городе и районах республики. Перечень предъявляемых требований, социальные гарантии и условия прохождения службы можно уточнить по телефонам: 8 (3012) 43-53-66, 43-30-19, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67.

Фото: Росгвардия Бурятии