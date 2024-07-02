Общество 02.07.2024 в 12:24

В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества

На помощь одинокой пенсионерке пришли соседи
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение неравнодушного жителя Гусиноозерска. Он сообщил об отключении электричества в квартире у одинокой пожилой женщины.

Как рассказали в аппарате Уполномоченного, 94-летняя женщина - труженик тыла и ветеран труда, являющаяся инвалидом по зрению - находилась в квартире без света около двух недель. Продукты в её холодильнике испортились. У пожилой женщины нет детей и родственников, поэтому ей приходилось рассчитывать только на себя. Но в силу возраста и состояния здоровья пенсионерка сама не могла разобраться в причинах отключения.

Соседи, заметив случившееся, поддержали пожилую женщину, помогая ей продуктами и горячей водой.

«По данному факту Уполномоченный инициировала проверку Госстройжилнадзора. По её результатам выявлены нарушения при оформлении акта проверки расчетного прибора учета. В настоящее время права пожилой женщины восстановлены, поступление электроэнергии возобновлено», - сообщили в аппарате омбудсмена.

Также Юлия Жамбалова направила запросы главе района и в Министерство соцзащиты с просьбой оказать поддержку пожилой женщине.

Фото: pixabay.com

Все новости

В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества
02.07.2024 в 12:24
Молодые росгвардейцы Бурятии приняли присягу
02.07.2024 в 12:19
Житель Улан-Удэ заразился от своей собаки токсокарозом
02.07.2024 в 12:10
Улететь из Улан-Удэ в Казань можно будет и зимой
02.07.2024 в 12:09
В Монголии впервые в истории парламента депутатом стала казахская женщина
02.07.2024 в 11:59
Прокуратура Бурятии обжаловала приговор пособнику мошенников
02.07.2024 в 11:50
Глава Бурятии сообщил о бездействии полиции в конфликте, предшествовавшем убийству
02.07.2024 в 11:30
Число лесных пожаров в Бурятии увеличилось до девяти
02.07.2024 в 11:18
В Бурятии на Селенге утонул мужчина
02.07.2024 в 11:04
В Бурятии ищут героя, спасшего тонущего подростка
02.07.2024 в 11:03
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Молодые росгвардейцы Бурятии приняли присягу
Более 20 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии дали клятву на верность Родине, закону и народу
02.07.2024 в 12:19
Улететь из Улан-Удэ в Казань можно будет и зимой
Этот авиамаршрут оказался очень востребованным
02.07.2024 в 12:09
В Монголии впервые в истории парламента депутатом стала казахская женщина
Сейчас казахи составляют 5% населения Страны степей
02.07.2024 в 11:59
Маршрутчикам в Улан-Удэ будут доплачивать по 1000 рублей в день
Это позволит усилить транспортную доступность в Улан-Удэ и укрепит маршрутную сеть
02.07.2024 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru