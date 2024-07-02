В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение неравнодушного жителя Гусиноозерска. Он сообщил об отключении электричества в квартире у одинокой пожилой женщины.Как рассказали в аппарате Уполномоченного, 94-летняя женщина - труженик тыла и ветеран труда, являющаяся инвалидом по зрению - находилась в квартире без света около двух недель. Продукты в её холодильнике испортились. У пожилой женщины нет детей и родственников, поэтому ей приходилось рассчитывать только на себя. Но в силу возраста и состояния здоровья пенсионерка сама не могла разобраться в причинах отключения.Соседи, заметив случившееся, поддержали пожилую женщину, помогая ей продуктами и горячей водой.«По данному факту Уполномоченный инициировала проверку Госстройжилнадзора. По её результатам выявлены нарушения при оформлении акта проверки расчетного прибора учета. В настоящее время права пожилой женщины восстановлены, поступление электроэнергии возобновлено», - сообщили в аппарате омбудсмена.Также Юлия Жамбалова направила запросы главе района и в Министерство соцзащиты с просьбой оказать поддержку пожилой женщине.Фото: pixabay.com