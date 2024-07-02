В Бурятии соберутся многодетные родители из 15 регионов России

В Год семьи в Бурятии с 11 по 15 июля состоится III межрегиональный слет «Многодетная семья – будущее России», на который соберутся многодетные родители из 15 регионов страны (возрастное ограничение 18+).

Цель слета - популяризация многодетной семьи, консолидация общества и власти в защите семейных ценностей и здоровья нации, выработка предложений в поддержку традиционной семьи и детства, а также одним из важных мероприятий станет обзор культурно-исторического наследия республики.

- В рамках слета запланировано проведение круглого стола «Многодетная семья – будущее России», интерактивные и дискуссионные площадки, тренировки с энергопрактиком, нацеленные на противостояние эмоциональному выгоранию. Представители делегаций на протяжении всего пребывания в республике расскажут о способах поддержки многодетных семей у них в регионах, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Планируется участие 100 многодетных родителей, в том числе 60 родителей из 15 регионов. В программе слета – посещение фестиваля «Голос кочевника», Иволгинского дацана и оз. Байкал.

Инициатор масштабного мероприятия - Автономная некоммерческая организации «Многомама» - крупнейшая организации в России, оказывающей комплексную поддержку многодетным семьям.

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site

Фото: