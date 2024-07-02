В отдаленном селе Еравнинского района построили детский сад
В труднодоступном и отдаленном селе Телемба Еравнинского района завершилось строительство детского сада на 50 мест. Торжественное открытие объекта пройдет совсем скоро.
Всего за год в небольшом бурятском селе строители возвели новый детский сад. Это долгожданный объект для местных жителей, так как ранее дошкольное учреждение располагалось в старом деревянном здании.
Компактный и современный детский сад построили по индивидуальному проекту.
- Строительство даже небольшого объекта в труднодоступном месте является сложной задачей, но благодаря общим усилиям она была успешно решена. Новый инфраструктурный объект также поможет решить проблему трудоустройства местного населения, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Для бесперебойного электроснабжения объекта предусмотрена дизельная электростанция.
В здании предусмотрены два групповых помещения, каждое рассчитано на 25 детей, а также зал для занятий музыкой и физкультурой и медицинские кабинеты. На прилегающей территории разместились две игровые площадки с теневыми навесами и площадка для занятий физкультурой.
Фото: Управление капитального строительства РБ