Общество 02.07.2024 в 13:34
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск
2 и 3 июля там будут проводиться ремонтные работы
На железнодорожном переезде в пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) 2 и 3 июля будут проводиться ремонтные работы.
- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 2 июля до 21:00 3 июля. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в ВСЖД.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: Номер один