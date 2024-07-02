В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск

На железнодорожном переезде в пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) 2 и 3 июля будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 18:00 2 июля до 21:00 3 июля. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: Номер один