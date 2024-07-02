В Улан-Удэ полным ходом строят здание Национального музея

Строительство нового здания Национального музея РБ в Улан-Удэ идет полным ходом, сообщили в администрации города. Оно началось еще в марте этого года.









Согласно дизайн-проекту теперь здание музея представлено в форме национального головного убора. Изначально дизайн-проект здания был другим.





В новом здании появятся детский центр, летняя тeppaca и выставочные залы, а также xpaнилищe мexa, ткaней, пpeдмeтoв бытa, pecтaвpaциoнные мacтepcкие, фoнд peдкиx книг и многое другое. Рядом с музеем обустроят aвтocтoянки, плoщaдки для oтдыxa, уличный aмфитeaтp и другое.

Сейчас строители занимаются устройством бетонной основы под гидроизоляцию фундаментной плиты, а также формируют арматурный каркас для фундамента. После этого, приступят к возведению самого здания, которое должно быть завершено до конца этого года.

А в следующем году уже начнется устройство инженерных коммуникаций и сами отделочные работы в здании музея.

Напомним, строительство нового современного здания Национального музея Бурятии ведется благодаря мастер-плану Улан-Удэ.

Завершить объект концессионер «Инфратех Концессии» должен в первом квартале 2026 года.

Фото и скриншот видео: администрация города Улан-Удэ