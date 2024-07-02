Растет число случаев травмирования людей на ВСЖД

С января по июнь нынешнего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали произошло 27 случаев травмирования граждан, что на 12% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.По сравнению с первым полугодием 2023 года в два раза – с двух до четырех – увеличилось число пострадавших несовершеннолетних.Основной причиной травматизма является грубое нарушение ими правил поведения на железной дороге. Так, 22% от общего числа несчастных случаев произошло из-за перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, 11% составили случаи нарушения правил безопасности при следовании через пешеходный переход.Для снижения тревожных показателей Восточно-Сибирская железная дорога совместно с правоохранительными органами регулярно проводит мероприятия по профилактике травматизма, в том числе среди детей и подростков. Также ведется серьезная работа по ликвидации несанкционированных проходов через пути, строительству пешеходных переходов и обустройству специальных ограждений. С 2025 по 2030 годы на ВСЖД запланировано строительство восьми пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, а также обустройство защитных ограждений вдоль путей на 15 перегонах и станциях.На ВСЖД состоялось заседание Регионального координационного совета, посвященное вопросам обеспечения безопасности в зоне движения поездов. Помимо железнодорожников, участие в нем приняли представители органов власти и местного самоуправления Иркутской области и Бурятии, а также сотрудники надзорных ведомств. Принято решение рекомендовать правительствам Иркутской области и Бурятии рассмотреть вопрос строительства транзитных пешеходных переходов через железную дорогу за счет средств региональных бюджетов.Фото: ВСЖД