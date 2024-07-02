Общество 02.07.2024 в 14:08

Растет число случаев травмирования людей на ВСЖД

Назрел вопрос строительства транзитных пешеходных переходов через железную дорогу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Растет число случаев травмирования людей на ВСЖД
С января по июнь нынешнего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали произошло 27 случаев травмирования граждан, что на 12% больше относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в два раза – с двух до четырех – увеличилось число пострадавших несовершеннолетних.

Основной причиной травматизма является грубое нарушение ими правил поведения на железной дороге. Так, 22% от общего числа несчастных случаев произошло из-за перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, 11% составили случаи нарушения правил безопасности при следовании через пешеходный переход.

Для снижения тревожных показателей Восточно-Сибирская железная дорога совместно с правоохранительными органами регулярно проводит мероприятия по профилактике травматизма, в том числе среди детей и подростков. Также ведется серьезная работа по ликвидации несанкционированных проходов через пути, строительству пешеходных переходов и обустройству специальных ограждений. С 2025 по 2030 годы на ВСЖД запланировано строительство восьми пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, а также обустройство защитных ограждений вдоль путей на 15 перегонах и станциях.

На ВСЖД состоялось заседание Регионального координационного совета, посвященное вопросам обеспечения безопасности в зоне движения поездов. Помимо железнодорожников, участие в нем приняли представители органов власти и местного самоуправления Иркутской области и Бурятии, а также сотрудники надзорных ведомств. Принято решение рекомендовать правительствам Иркутской области и Бурятии рассмотреть вопрос строительства транзитных пешеходных переходов через железную дорогу за счет средств региональных бюджетов.

Фото: ВСЖД
Теги
ВСЖД

Все новости

В Улан-Удэ из-за жары ежедневно поливают кусты и деревья
02.07.2024 в 14:10
Растет число случаев травмирования людей на ВСЖД
02.07.2024 в 14:08
В Улан-Удэ полным ходом строят здание Национального музея
02.07.2024 в 13:48
В Бурятии пропал молодой человек, нуждающийся в лечении
02.07.2024 в 13:43
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск
02.07.2024 в 13:34
В отдаленном селе Еравнинского района построили детский сад
02.07.2024 в 13:21
В Бурятии соберутся многодетные родители из 15 регионов России
02.07.2024 в 13:01
В Бурятии вор бегал по пляжу, разбрасывая деньги
02.07.2024 в 12:44
В Бурятии 94-летнюю женщину-ветерана на две недели лишили электричества
02.07.2024 в 12:24
Молодые росгвардейцы Бурятии приняли присягу
02.07.2024 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Улан-Удэ из-за жары ежедневно поливают кусты и деревья
Для этого используют специальные машины, автоматический и ручной полив
02.07.2024 в 14:10
В Улан-Удэ полным ходом строят здание Национального музея
Сейчас строители занимаются пока фундаментом
02.07.2024 в 13:48
В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд в пос. Селенгинск
2 и 3 июля там будут проводиться ремонтные работы
02.07.2024 в 13:34
В отдаленном селе Еравнинского района построили детский сад
Его откроют совсем скоро
02.07.2024 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru