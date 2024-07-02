В Улан-Удэ из-за жары ежедневно поливают кусты и деревья

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова сотрудники МБУ «Городское лесничество» увеличили объем полива зеленых насаждений утром и вечером.

– При глубоком поливе корни у растений становится сильнее и успешнее переносят жару, – сказал директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.

Кроме использования специальных машин и ручного полива работают автоматические системы водополива. В городе их более 50, общей протяжённостью свыше 20 км.

Если вы увидели территорию, где не поливают зеленые насаждения, позвоните в городское лесничество: 46-76-83 или ЕДДС: 37-90- 51; 21-36-65. За полив на общественных территориях отвечает городское лесничество, на прилегающих участках к зданиям – их собственники.

Фото: администрация г. Улан-Удэ