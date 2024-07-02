Общество 02.07.2024 в 14:23

В Бурятии стройматериалы за последние месяцы подорожали почти на 9%

Снижения цен до конца строительного сезона ждать не стоит
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стройматериалы за последние месяцы подорожали почти на 9%
В Бурятии за последний месяц выросли цены на 9 позиций стройматериалов из 51, стоимость которых мониторит Отдел ценообразования и сметного нормирования Госэкспертизы Бурятии.

Как сообщили в ведомстве, лидеры по росту цены за месяц – листовой металлопрокат (+9,5%), обои под покраску (+ 8%), тяжелый бетон от ИП Ермакова (+ 7,3%). В середине списка – блоки железобетонные фундаментные (+ 6%), рубероид кровельный (+ 6,3%). Замыкают список подорожавших пароизоляция Изоспан (+ 1,9%), цемент от ИП Доржиева (+ 2,5%), шифер волнистый (+ 3,6%), швеллер стальной (+ 3,9%).

При этом цены на 2 товарные позиции от ООО «ТехноНиколь» в июне снизились. Это гидроизоляция Техноэластмост (- 1,7%) и маты минераловатные (- 8,1%). Впрочем, последняя позиция за 5 месяцев выросла в цене на 47,7 %, так что снижение цены на 8,1% вряд ли кто всерьез оценит, отмечают в ведомстве.

Так же в прошлом месяце подешевела фанера (- 4,3%), хотя в целом за предыдущие 5 месяцев она подорожала на 13,4%.

«И хотя на остальные позиции строительных материалов цены за последний месяц не изменились, в целом движение к росту заметно невооруженным глазом. Это подтверждают данные за 5 последних месяцев. В среднем цены на строительные материалы за этот период выросли на 8,9%», - сообщает Отдел ценообразования и сметного нормирования Госэкспертизы.

При этом специалисты ведомства отмечают, что, начиная ремонт или строительство, необходимо учитывать риски роста цен, поскольку их реального снижения до конца строительного сезона не предвидится.

Фото: «Номер один»

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строительство рост цен

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