В Муйский район привезли снегоболотоход и грузовой прицеп

В Муйский лесхоз поступила новая техника в рамках национального проекта «Экология». На баланс в лесопожарную станцию приняли снегоболотоход, грузовой прицеп и 16 ранцевых лесных огнетушителей. Все они соответствует стандартам качества и выпущены на специализированных заводах.

РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) – это незаменимый помощник в борьбе с пожарами, особенно в местах, где нет естественных источников воды. Объем ранцевого огнетушителя - от 15 до 18 литров. Наши лесники сражаются со стихией с портативным огнетушителем за спиной.









Грузовой прицеп необходим для перевозки различного инвентаря, провизии для лесных пожарных.

- Вся поступившая техника уже в эксплуатации. Особенности нашей работы – это полевые условия, труднодоступная местность. Многие пожары мы отрабатываем вручную, из-за того, что громоздкие машины там не могут проехать, да и людей к месту возгорания тоже нужно доставить. Здесь нам и идут в помощь небольшие, но проходимые машины, - рассказал Андрей Аксенов, руководитель Муйского лесхоза.

В 2024 году на лесопожарные станции Бурятии поступит 20 единиц техники, на эти цели выделено 126,8 млн.рублей.

Фото: РАЛХ