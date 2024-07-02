Общество 02.07.2024 в 14:33

В Муйский район привезли снегоболотоход и грузовой прицеп

Новая техника уже используется при тушении пожаров
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйский район привезли снегоболотоход и грузовой прицеп

В Муйский лесхоз поступила новая техника в рамках национального проекта «Экология».  На баланс в лесопожарную станцию приняли снегоболотоход, грузовой прицеп и 16 ранцевых лесных огнетушителей. Все они соответствует стандартам качества и выпущены на специализированных заводах. 

РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) – это незаменимый помощник в борьбе с пожарами, особенно в местах, где нет естественных источников воды. Объем ранцевого огнетушителя - от 15 до 18 литров. Наши лесники сражаются со стихией с портативным огнетушителем за спиной. 



Грузовой прицеп необходим для перевозки различного инвентаря, провизии для лесных пожарных.

- Вся поступившая техника уже в эксплуатации.  Особенности нашей работы – это полевые условия, труднодоступная местность. Многие пожары мы отрабатываем вручную, из-за того, что громоздкие машины там не могут проехать, да и людей к месту возгорания тоже нужно доставить. Здесь нам и идут в помощь небольшие, но проходимые машины, - рассказал Андрей Аксенов, руководитель Муйского лесхоза.

В 2024 году на лесопожарные станции Бурятии поступит 20 единиц техники, на эти цели выделено 126,8 млн.рублей.

 

 

Фото: РАЛХ

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