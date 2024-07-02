Общество 02.07.2024 в 15:42

Погибшего бойца из Бурятии наградили орденом Мужества

В 2023 году Максим Симонов добровольцем ушел на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Погибшего бойца из Бурятии наградили орденом Мужества
Сегодня в Селенгинске простились с военнослужащим Максимом Симоновым. Он погиб 11 мая в ходе спецоперации в районе села Урожайное Волновахского района ДНР.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Максим Симонов родился 2 мая 1989 года в поселке Селенгинск. После окончания школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, где получил профессию «помощник машиниста электропоезда», работал по специальности.

Позже Максим вернулся в родной поселок, устроился работать на Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат в железнодорожный цех. С 2016 года работал слесарем по такелажу и грузозахватным приспособлениям ремонтно-механического цеха. В свободное от работы время увлекался рыбалкой.

«К работе Максим относился добросовестно, в общении с коллегами был всегда уважителен, добр, отзывчив. В трудовом коллективе пользовался заслуженным уважением, был трудолюбивым, скромным, со своими обязанностями справлялся хорошо», - рассказали в чате.

В 2023 году Максим добровольно ушел на СВО. Служил в мотострелковом батальоне 5-й Гвардейской танковой бригады. Погиб 11 мая в районе села Урожайное.

«Максим всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. Максим навсегда останется в памяти своих родных и близких как добрый, любящий и заботливый сын, брат, муж, отец, друг...», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Максим Симонов награжден орденом Мужества посмертно.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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