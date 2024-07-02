В Улан-Удэ открылись Всероссийские соревнования по русским шашкам

В конференц-зале гостиницы «Бурятия» состоялось открытие Всероссийских соревнований по русским шашкам «Кубок Байкала» (возрастное ограничение 0+). Турнир посвящён памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.

На интеллектуальные игры съехались участники с 13 регионов страны: Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, Калужская область, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, республика Саха (Якутия), республика Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Тульская область, Удмуртская республика, в том числе из Бурятии.

Участники будут биться в дисциплинах «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра». Всего будет две лиги: «Высшая лига» — гроссмейстеры, мастера спорта и КМС; «Первая лига» — спортсмены КМС, I, II и III разрядов.

Соревнования будут идти до 7 июля.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минспорт РБ