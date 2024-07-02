Общество 02.07.2024 в 16:25

В Бурятии началась регистрация на Байкальский молодёжный форум

Он пройдет с 16 по 19 августа в селе Сухая
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии началась регистрация на Байкальский молодёжный форум

Главный молодёжный форум Бурятии (возрастное ограничение 18+) состоится 16-19 августа 2024 года в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин» в селе Сухая, сообщили в ГУ «Молодежный центр» Бурятии.

В форуме могут принять участие молодые люди и девушки от 18 до 35 лет.

Это могут быть представители творческих профессий, артисты, режиссеры, ведущие, государственные и муниципальные служащие, студенты, активисты и руководители молодёжных общественных организаций, молодые специалисты и предприниматели.

В этом году на форум приедут участники из Монголии, Китая, Беларуси и других стран. Международные молодёжные команды будут работать на 5 образовательных площадках: #Помогай, #Гордись, #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй.

Регистрируйся до 29 июля на сайте форума: http://bmf03.ru/

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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