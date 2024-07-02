Общество 02.07.2024 в 16:36

В новом созыве парламента Монголии 126 депутатов приносили присягу более трех часов

После присяги они совершали поклон госсимволам и на коленях целовали флаг
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В новом созыве парламента Монголии 126 депутатов приносили присягу более трех часов
Первое заседание нового созыва Великого государственного хурала (парламента) Монголии началось 2 июля с принесения присяги, которое длилось более трех часов. Об этом сообщила пресс-служба парламента, обеспечившая прямую трансляцию заседания.

«По закону первое заседание нового созыва парламента начинается с торжественной церемонии принесения присяги избранными депутатами. Их число увеличилось с 76 до 126 членов. Поэтому принесение присяги, которое занимает большой одной минуты, заняло более трех часов», – сообщили в парламентском пресс-центре.

По его информации, парламентарии вызывались к трибуне для присяги в алфавитном порядке. Каждый избранник обещал, что как член Великого Хурала Монголии, посланник народа, клянется уважать интересы всех граждан, традиции, историю и культуру, конституцию страны и честно выполнять свои обязанности.

«Если я нарушу эту клятву, я буду нести юридическую ответственность», – завершали присягу члены парламента, после которой совершали поклон государственным символам и целовали на коленях государственный флаг. После этой церемонии депутаты считаются вступившими в свои права.

Первое заседание новоизбранного парламента вел президент академии наук Монголии, иностранный член-корреспондент Академии наук РФ (РАН) Дугэрийн Рэгдэл как самый старший по возрасту избранный парламентарий.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро с игр БРИКС
02.07.2024 в 17:07
Медведи в Бурятии совсем обнаглели
02.07.2024 в 17:06
Мошенники в России публикуют вакансии от имени российских IT-компаний
02.07.2024 в 16:52
Кредитный рейтинг: что это такое, на что влияет и как его улучшить
02.07.2024 в 16:50
В Бурятии представили дизайн проект жилых домов для врачей и учителей
02.07.2024 в 16:37
В новом созыве парламента Монголии 126 депутатов приносили присягу более трех часов
02.07.2024 в 16:36
В Бурятии вандалы изуродовали столы на аллее
02.07.2024 в 16:31
В Бурятии началась регистрация на Байкальский молодёжный форум
02.07.2024 в 16:25
Жители Бурятии с завидным упорством продолжают отдавать деньги мошенникам
02.07.2024 в 16:17
В Улан-Удэ открылись Всероссийские соревнования по русским шашкам
02.07.2024 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Мошенники в России публикуют вакансии от имени российских IT-компаний
Большая часть таких объявлений приходится на профильные Telegram-каналы с вакансиями
02.07.2024 в 16:52
Кредитный рейтинг: что это такое, на что влияет и как его улучшить
02.07.2024 в 16:50
В Бурятии представили дизайн проект жилых домов для врачей и учителей
Их построят в восьми районах Бурятии
02.07.2024 в 16:37
В Бурятии началась регистрация на Байкальский молодёжный форум
Он пройдет с 16 по 19 августа в селе Сухая
02.07.2024 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru