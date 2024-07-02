В новом созыве парламента Монголии 126 депутатов приносили присягу более трех часов

Первое заседание нового созыва Великого государственного хурала (парламента) Монголии началось 2 июля с принесения присяги, которое длилось более трех часов. Об этом сообщила пресс-служба парламента, обеспечившая прямую трансляцию заседания.«По закону первое заседание нового созыва парламента начинается с торжественной церемонии принесения присяги избранными депутатами. Их число увеличилось с 76 до 126 членов. Поэтому принесение присяги, которое занимает большой одной минуты, заняло более трех часов», – сообщили в парламентском пресс-центре.По его информации, парламентарии вызывались к трибуне для присяги в алфавитном порядке. Каждый избранник обещал, что как член Великого Хурала Монголии, посланник народа, клянется уважать интересы всех граждан, традиции, историю и культуру, конституцию страны и честно выполнять свои обязанности.«Если я нарушу эту клятву, я буду нести юридическую ответственность», – завершали присягу члены парламента, после которой совершали поклон государственным символам и целовали на коленях государственный флаг. После этой церемонии депутаты считаются вступившими в свои права.Первое заседание новоизбранного парламента вел президент академии наук Монголии, иностранный член-корреспондент Академии наук РФ (РАН) Дугэрийн Рэгдэл как самый старший по возрасту избранный парламентарий.Фото: «Номер один»