В Бурятии представили дизайн проект жилых домов для врачей и учителей

В Бурятии представили дизайн проект новых жилых домов для врачей и учителей. Проектирование домов находится на завершающей стадии, уже определены внешний вид и планировка зданий.









Новые многоквартирные дома построят в восьми районах Бурятии – в селах Новая Брянь, Сосново-Озерское, Кижинга, Хоринск, Кырен, Кяхта, Кабанск и Петропавловка.

- Дома будут двухэтажными, в каждом из которых предусмотрено восемь квартир двух типов: площадью от 33 и от 42 квадратных метров. Квартиры в новых домах будут иметь чистовую отделку и необходимую мебель. Это позволит будущим жильцам сэкономить время и средства на ремонте и сразу заселиться в готовое жильё, - отметил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Ожидается, что все дома построят до конца года.

Фото: Управление капитального строительства Бурятии