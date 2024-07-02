Мошенники в России публикуют вакансии от имени российских IT-компаний

Мошенники начали публиковать от имени российских IT-компаний поддельные предложения об удалённой работе, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сейчас многие отечественные компании, работающие в сфере информационных технологий, столкнулись с новой схемой мошенничества, когда от их имени киберпреступники публикуют несуществующие предложения о работе на удалёнке. Большая часть таких публикаций приходится на профильные Telegram-каналы с вакансиями.

- В случае если какой-либо пользователь отзывается на подобное предложение, лже-представитель российской компании начинает запрашивать у потенциального работника его персональные данные, после чего старается привязать к личному кабинету в онлайн-банке якобы телефонный номер корпоративной SIM-карты. Это делается для хищения денежных средств со счёта, - говорят в полиции.

Постепенный рост интереса мошенников к дистанционным IT-вакансиям обусловлен распространённым в России мнением о высоких зарплатах в сфере IT и повышенным спросом на удалённую работу.

Мошеннические публикации с вакансиями стали появляться в профильных Telegram-каналах, которые имеют несколько десятков тысяч подписчиков, и они присутствуют среди реальных предложений от настоящих работодателей.

Например, соответствующие мошеннические публикации были обнаружены в Telegram-канале копирайтеров, на который подписаны около 20 000 человек.

Фото: loon.site