12 собак в Улан-Удэ обрели новых хозяев

В Улан-Удэ в выходные на двух площадках, в парке им. Орешкова и перед торговым центром «Мёд» прошла акция «Обрети друга», во время которой горожане могли взять себе домашних питомцев. В акции приняли участие приюты и пункты временного содержания животных Улан-Удэ.

Поскольку всех собак из приютов вывезти было невозможно, организаторы сделали фотографии.

- На площадках ярмарки были продемонстрированы фото собак, которые находятся в приютах и пунктах временного содержания. На следующий день после акции горожане приехали в приют и еще двух собак забрали, - сказал Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации города Улан-Удэ.

На месте работали ветеринарные посты, где горожане смогли зарегистрировать и вакцинировать своего питомца.

Если вы хотите взять себе домашнего питомца, обращайтесь в приюты Улан-Удэ:

- Приют ООО «Цаас» - https://vk.com/public210913335;

- Приют «Право на жизнь – собаки с отлова» - https://vk.com/club223884874;

- Приют «Ананда» - https://vk.com/anandapriut;

- Приют для бездомных животных «Кот и Пёс» - https://vk.com/club223583161;

-Центр помощи бездомным животным «Тамир» - https://vk.com/tamircenter?w=club225385510;

Фото: Номер один