Собачье сердце

Доказательство тому - недавний случай, когда очередной Шариков покусал служителя закона.

Дело было так: в один из весенних дней полицейские получили звонок от женщины, которая уверяла, что сожитель ее бьет, угрожает убить и даже сжечь. Полицейские отправились на адрес, повязали Шарикова и попытались препроводить его в служебный автомобиль. Но собачья душа взяла верх: человекопес «на почве внезапно возникшей неприязни укусил одного из сотрудников полиции в область левого предплечья».

Кяхтинский районный суд, впрочем, не стал учитывать собачье поведение Шарикова и вместо усыпления назначил ему человеческое наказание - три года условно.

Между тем, пока власти борются с проблемой бродячих собак, неплохо было бы обратить внимание и на человекообразных животных. Они хоть и агрессивные, но тоже нуждаются в уходе. Можно было бы, например, построить специальный приют для Шариковых, где они могли бы играть и кусаться сколько влезет.

И да, остановите уже кто-нибудь профессора Преображенского!