Общество 03.07.2024 в 09:00

Собачье сердце

Те, кто читал знаменитый роман Булгакова про товарища Шарикова, знают: есть вероятность, что профессор Преображенский может быть жив и до сих пор активно превращает собак в людей
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Текст: Номер один
Собачье сердце

Доказательство тому - недавний случай, когда очередной Шариков покусал служителя закона.  

Дело было так: в один из весенних дней полицейские получили звонок от женщины, которая уверяла, что сожитель ее бьет, угрожает убить и даже сжечь. Полицейские отправились на адрес, повязали Шарикова и попытались препроводить его в служебный автомобиль. Но собачья душа взяла верх: человекопес «на почве внезапно возникшей неприязни укусил одного из сотрудников полиции в область левого предплечья».

Кяхтинский районный суд, впрочем, не стал учитывать собачье поведение Шарикова и вместо усыпления назначил ему человеческое наказание - три года условно. 

Между тем, пока власти борются с проблемой бродячих собак, неплохо было бы обратить внимание и на человекообразных животных. Они хоть и агрессивные, но тоже нуждаются в уходе. Можно было бы, например, построить специальный приют для Шариковых, где они могли бы играть и кусаться сколько влезет. 

И да, остановите уже кто-нибудь профессора Преображенского!

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