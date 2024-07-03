Общество 03.07.2024 в 09:37
В центре Улан-Удэ снова ограничат движение
Причина все та же – ремонт коммунальной инфраструктуры
Текст: Андрей Константинов
В связи с масштабным обновлением коммунальной инфраструктуры в центре Улан-Удэ будет ограничено движение транспорта по ул. Свободы: от перекрестка ул. Кирова – ул. Свободы до перекрестка ул. Каландаришвили – ул. Свободы.
Власти призвали горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со обновлением инженерных сетей в центре, износ которых составляет более 90%.
Напомним, ранее в центре было ограничено движение еще на нескольких участках.
Фото: «Номер один»
«Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся», - сообщили в мэрии города.
Власти призвали горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со обновлением инженерных сетей в центре, износ которых составляет более 90%.
Напомним, ранее в центре было ограничено движение еще на нескольких участках.
Фото: «Номер один»
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