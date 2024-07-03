Общество 03.07.2024 в 10:16

Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии ведет прием без выходных

Это сделано для удобства ветеранов СВО и семей погибших бойцов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фонд «Защитники Отечества» в Бурятии ведет прием без выходных

С 1 июля в работе фонда «Защитники Отечества» в Бурятии произошло важное изменение. Теперь главный офис филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии перешел на семидневный режим работы и будет вести прием без выходных.

Это сделано для удобства ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Изменения коснутся только офиса в Улан-Удэ, социальные координаторы в районах республики будут работать по старому режиму.

- Число запросов постоянно растет. Это показатель доверия людей к фонду. Важно, что значительная часть из них – срочные, связанные с госпитализацией, протезированием, оформлением документов. Необходимо сохранить стандарты помощи и обеспечить людям доступную поддержку, - сказали в фонде.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61 А.

Тел. + 7 (3012) 37-99-95

Режим работы: ПН-ВС 09.00 - 18.00

 

Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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