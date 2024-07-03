Общество 03.07.2024 в 10:37

Жители Бурятии могут выиграть грант для своего частного музея

Заявки на конкурс нужно подать до 19 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут выиграть грант для своего частного музея

1 июля стартовал прием заявок на Конкурс проектных идей для музеев Дальнего Востока. К участию приглашаются государственные, муниципальные, частные музеи и иные некоммерческие организации, осуществляющие музейную деятельность.

На конкурс принимаются проекты, предлагающие нестандартные форматы работы с местной историей и культурой и способствующие повышению привлекательности территории для местных жителей и туристов.

Любой житель Бурятии, который хочет, к примеру, организовать свой музей или уже имеет его, может подать заявки на конкурс и получить поддержку на развитие своего проекта.

Прием заявок — до 19 июля (до 18:00 по владивостокскому времени)

Финалистами конкурса станут не менее десяти музеев. Авторы победивших проектов получат приглашение на Форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» в Хабаровске, где для них 1–3 августа 2024 г. будет проведен проектный семинар.

Инициатор конкурса – Благотворительный фонд развития музеев Дальнего Востока и Сибири. Конкурс проводится при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Подать заявку: https://forms.gle/sBbwDWbS2MUcgXr68

Положение о конкурсе: https://amcult.ru/dokumentatsija

Единый бесплатный номер телефона для консультаций: 8 (800) 101-16-20 (с 15:00 до 23:00 по дальневосточному времени)

 

Фото: loon.site

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