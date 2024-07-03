Общество 03.07.2024 в 10:48
В Бурятии опровергли информацию о разборе новой школы на стройматериалы
Сейчас подрядчик демонтирует элементы здания, построенные с нарушениями
Текст: Андрей Константинов
Управление капитального строительства правительства Бурятии опровергло информацию о том, что материалы с недостроенной школы в селе Сосново-Озерское используют на другой стройке. Однако там подтвердили, что честь здания, действительно, демонтируют.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилось сообщение, что школу в селе Сосново-Озерское разбирают, оставив один этаж. А строительные материалы переносят на соседнюю стройку, где возводят общежитие для врачей.
«Администрация Еравнинского района заключила контракт на окончание строительства школы. Подрядчик приступил к достройке объекта в октябре 2023 года и осуществляет охрану данной строительной площадки. В настоящее время подрядная организация приступила к частичному демонтажу кровли, внутренних инженерных сетей и бетонных конструкций (перекрытие и колонны), которые не соответствовали строительным нормам. Строительно-монтажные работы выполняются согласно скорректированному проекту, получившему положительное заключение государственной экспертизы», - сообщили в Управлении капстроительства.
Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство прежнего подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.
По делу был ряд громких арестов. Так, был взят под стражу бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно они являлись фактическими владельцами «Витима».
Фото: Минстрой Бурятии
Ранее в ряде телеграм-каналов появилось сообщение, что школу в селе Сосново-Озерское разбирают, оставив один этаж. А строительные материалы переносят на соседнюю стройку, где возводят общежитие для врачей.
«Администрация Еравнинского района заключила контракт на окончание строительства школы. Подрядчик приступил к достройке объекта в октябре 2023 года и осуществляет охрану данной строительной площадки. В настоящее время подрядная организация приступила к частичному демонтажу кровли, внутренних инженерных сетей и бетонных конструкций (перекрытие и колонны), которые не соответствовали строительным нормам. Строительно-монтажные работы выполняются согласно скорректированному проекту, получившему положительное заключение государственной экспертизы», - сообщили в Управлении капстроительства.
Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство прежнего подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.
По делу был ряд громких арестов. Так, был взят под стражу бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно они являлись фактическими владельцами «Витима».
Фото: Минстрой Бурятии
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