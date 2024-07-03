Общество 03.07.2024 в 10:55

Пенсионеры Бурятии получат в июле пенсии досрочно

Это коснется тех жителей, который получают пенсии через банки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеры Бурятии получат в июле пенсии досрочно

Пенсионеры Бурятии получат в июле пенсии досрочно. Это коснется тех жителей, которые получают пенсии через банки. Досрочная выплата связана с тем, что даты выплат (6,14 и 21 июля), выпадают на выходные дни.

- Так, пенсионеры, которым пенсия приходит 6-го числа, получат денежные средства 5 июля. Пенсии за 14 и 21 июля на счета граждан поступят уже 12 и 19 июля соответственно, - сообщил управляющий отделением СФР по республике Бурятия Климентий Шомоев.

Для получателей пенсий через «Почту России» июльский график доставки остается без изменений. Выплата будет произведена с 3 июля по 21 июля  в зависимости от адреса проживания пенсионера.

В соответствии с графиком, 3 июля Социальный фонд Бурятии произвел выплату единого пособия и других ежемесячных выплат на детей за июнь.

Ежемесячную выплату из средств материнского капитала за июнь владельцы сертификатов получат на банковские счета 5 июля.

До 8 июля включительно работающим родителям проведут ежемесячную выплату по уходу за ребенком до полутора лет за июнь.          

Обратиться за консультацией по пенсионному и социальному страхованию можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный из любого региона). 

 

Фото: Номер один

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